Futebol Santa Clara entrou com processo na Fifa contra o Sport, diz imprensa portuguesa Caso está relacionado ao atraso do pagamento dos salários do atacante Matheusinho, que pertence ao clube português

Segundo o site “Record”, de Portugal, o Santa Clara, clube do país que detém os direitos econômicos do atacante Matheusinho, entrou com um processo na Fifa contra o Sport por conta do atraso salarial que acometeu o jogador na reta final de 2025.







De acordo com a publicação, o Santa Clara recebeu uma proposta de 1,5 milhões de dólares por Matheusinho, mas o negócio caiu por terra devido à recusa do Sport, que iria receber 30% do valor da transferência.

Vale citar que o próprio Matheusinho acionou a Justiça para conseguir rescisão indireta com o Sport - ele tinha contrato de empréstimo até junho deste ano com o Leão, mas não se reapresentou com os demais atletas para 2026 alegando atrasos salariais, direito de imagem e FGTS não recolhidos.



A ação corre no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com valor que supera os R$ 2 milhões. Pelo Sport, Matheusinho disputou 25 jogos, com dois gols marcados. As bolas na rede foram justamente nas únicas vitórias do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, contra Grêmio e Corinthians, ambas por 1x0.

