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Futebol Santa comunica saída do meia Régis Segundo o clube, desligamento foi em comum acordo com o atleta, que deixa o Tricolor com apenas quatro jogos disputados

O Santa Cruz oficializou nesta terça-feira (19) a saída do meia Régis, de 33 anos. De acordo com o clube, o desligamento foi em comum acordo com o atleta. Pelo Tricolor, ele atuou em apenas quatro partidas, sem gols marcados.

O último jogo de Régis pelo Santa tinha sido contra o Amazonas, na derrota por 1x0, na Arena de Pernambuco, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ele também esteve em campo no empate em 1x1 com o Floresta, na derrota por 1x0 para o Confiança e na vitória também por 1x0 diante do Itabaiana.

Depois do jogo contra o Amazonas, Régis sofreu uma lesão muscular e ficou fora da lista de relacionados para as partidas diante de Guarani, Inter de Limeira e Volta Redonda.

Na 10ª posição da Série C, com 10 pontos, o Santa pega na próxima rodada o Maringá/PR, no Willie Davids, sábado (23).

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