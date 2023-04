A- A+

Futebol Santa confirma amistoso contra o Botafogo/PB, no Arruda, no dia 26 de abril Coordenador do clube, Zé Teodoro, já havia informado que o Tricolor teria compromissos de preparação antes da estreia na Série D

Após o coordenador de futebol do Santa Cruz adiantar que o clube estava próximo de fechar um amistoso contra o Botafogo/PB, foi oficializada a partida de preparação para o início da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo com os paraibanos acontecerá no dia 26 de abril, às 15h30, no Arruda, de portões fechados.

O confronto deve servir para o técnico Felipe Conceição colocará em campo alguns reforços que chegaram recentemente ao clube, como o lateral Matheus Muller, os volantes Pingo e Fabrício Bigode, o meia Nadson e o atacante Emerson Galego.

Veja também

League of Legends LOUD conquista o bicampeonato e representará o Brasil no MSI