Futebol Pernambucano Com base mantida para 2026, Santa tem menos da metade das contratações em comparação ao ano anterior Tricolor tem apenas 11 contratações confirmadas até aqui para 2026

O Santa Cruz manteve a espinha dorsal do elenco que conquistou o acesso à Série C de 2026 e precisou ser menos ativo no mercado de contratações. Em comparação aos números da temporada de 2025, em que terminou com 38 reforços, o Tricolor dessa vez tem apenas 11 contratações confirmadas, sendo assim menos 30% em relação ao ano anterior.

Se o recorte estipulado for o da pré-temporada de 2025, a quantidade continua abaixo. Ainda sob o comando de Itamar Schülle, o Santa fez aproximadamente 25 contratações pensando nas disputas da Pré-Copa do Nordeste e Pernambucano.

Já no período que compreendeu a Série D - com Marcelo Cabo -, competição que permitiu contratações até momentos antes do início da fase de mata-mata, a Cobra Coral fez mais 13 contratações para o seu elenco principal. Somando 38 ao longo do ano.

2026

Pensando o ano de 2026, o Santa Cruz tem apenas 11 reforços, com alguns ainda precisando serem apresentados oficialmente, como nos casos dos laterais Pedro Costa e Hamilton, além do atacante Matheus Régis. Os três possuem pré-contratos.

Aliás, muitas dessas contratações chegaram com status de titularidade. Baseado nas escalações que Marcelo Cabo vem utilizando na pré-temporada, seis atletas que chegaram para 2026 estão trabalhando no 11 inicial do treinador. Em três das duas movimentações que fez até aqui, o Tricolor saiu com: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Andrey, Balotelli e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.

A primeira oportunidade do torcedor coral ver os novos jogadores será no próximo dia 8 de janeiro, na disputa da Vitória Cup, torneio amistoso que será disputado na Arena de Pernambuco. O Santa enfrenta os argentinos do Defensa y Justicia.

Lista de contratações do Santa Cruz para 2026

Andrey, volante ex-vasco; Gabriel Souza, goleiro ex-Bahia; Ianson, zagueiro ex-Brusque; Pedro Costa, lateral-direito ex-Remo; Alex Ruan, lateral-esquerdo ex-Brusque; Patrick Allan, meia ex-Náutico; Vitinho, meia-atacante do Bahia; Robinho, ponta ex-Botafogo-SP; Hamilton, lateral-direito ex-Atlético-MG; Quirino, atacante ex-Londrina; Matheus Régis, atacante ex-Botafogo-SP.



Elenco do Santa Cruz para 2026

Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy, Thiago Henrique e Gabriel Souza;

Zagueiros: Matheus Vinícius, William Alves, Ianson, Eurico Lima e Harley (base)

Lateral-esquerda: Rodrigues, Alex Ruan e David Cabeça (base);

Lateral-direita: Israel, Pedro Costa e Hamilton;

Volantes: Wagner Balotelli, Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Andrey e Lucas Fabiel (base);

Meias: Willian Jr., Patrick Allan e Matheus Castilho (base);

Atacantes: Vitinho, Robinho, Renato, Ariel Nahuelpán, Quirino, Matheus Régis, Vinícius Hora (base) e Ryan (base).



