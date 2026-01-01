Qui, 01 de Janeiro

Futebol Pernambucano

Com base mantida para 2026, Santa tem menos da metade das contratações em comparação ao ano anterior

Tricolor tem apenas 11 contratações confirmadas até aqui para 2026

Ianson foi uma das contratações para 2026 que assumiu um lugar no time titular do Santa Cruz até aqui Ianson foi uma das contratações para 2026 que assumiu um lugar no time titular do Santa Cruz até aqui  - Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz

O Santa Cruz manteve a espinha dorsal do elenco que conquistou o acesso à Série C de 2026 e precisou ser menos ativo no mercado de contratações. Em comparação aos números da temporada de 2025, em que terminou com 38 reforços, o Tricolor dessa vez tem apenas 11 contratações confirmadas, sendo assim menos 30% em relação ao ano anterior. 

Se o recorte estipulado for o da pré-temporada de 2025, a quantidade continua abaixo. Ainda sob o comando de Itamar Schülle, o Santa fez aproximadamente 25 contratações pensando nas disputas da Pré-Copa do Nordeste e Pernambucano. 

Já no período que compreendeu a Série D - com Marcelo Cabo -, competição que permitiu contratações até momentos antes do início da fase de mata-mata, a Cobra Coral fez mais 13 contratações para o seu elenco principal. Somando 38 ao longo do ano. 

2026
Pensando o ano de 2026, o Santa Cruz tem apenas 11 reforços, com alguns ainda precisando serem apresentados oficialmente, como nos casos dos laterais Pedro Costa e Hamilton, além do atacante Matheus Régis. Os três possuem pré-contratos.

Aliás, muitas dessas contratações chegaram com status de titularidade. Baseado nas escalações que Marcelo Cabo vem utilizando na pré-temporada, seis atletas que chegaram para 2026 estão trabalhando no 11 inicial do treinador.  Em três das duas movimentações que fez até aqui, o Tricolor saiu com: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Andrey, Balotelli e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.

A primeira oportunidade do torcedor coral ver os novos jogadores será no próximo dia 8 de janeiro, na disputa da Vitória Cup, torneio amistoso que será disputado na Arena de Pernambuco. O Santa enfrenta os argentinos do Defensa y Justicia.   

Lista de contratações do Santa Cruz para 2026

  1. Andrey, volante ex-vasco; 
  2. Gabriel Souza, goleiro ex-Bahia;
  3. Ianson, zagueiro ex-Brusque; 
  4. Pedro Costa, lateral-direito ex-Remo;
  5. Alex Ruan, lateral-esquerdo ex-Brusque;
  6. Patrick Allan, meia ex-Náutico;
  7. Vitinho, meia-atacante do Bahia; 
  8. Robinho, ponta ex-Botafogo-SP;
  9. Hamilton, lateral-direito ex-Atlético-MG;
  10. Quirino, atacante ex-Londrina;
  11. Matheus Régis, atacante ex-Botafogo-SP.
     

Elenco do Santa Cruz para 2026

Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy, Thiago Henrique e Gabriel Souza; 
Zagueiros: Matheus Vinícius, William Alves, Ianson, Eurico Lima e Harley (base)
Lateral-esquerda: Rodrigues, Alex Ruan e David Cabeça (base);
Lateral-direita: Israel, Pedro Costa e Hamilton;
Volantes: Wagner Balotelli, Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Andrey e Lucas Fabiel (base);
Meias: Willian Jr., Patrick Allan e Matheus Castilho (base); 
Atacantes: Vitinho, Robinho, Renato, Ariel Nahuelpán, Quirino, Matheus Régis, Vinícius Hora (base) e Ryan (base).  
 

 

