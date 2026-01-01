Com base mantida para 2026, Santa tem menos da metade das contratações em comparação ao ano anterior
Tricolor tem apenas 11 contratações confirmadas até aqui para 2026
O Santa Cruz manteve a espinha dorsal do elenco que conquistou o acesso à Série C de 2026 e precisou ser menos ativo no mercado de contratações. Em comparação aos números da temporada de 2025, em que terminou com 38 reforços, o Tricolor dessa vez tem apenas 11 contratações confirmadas, sendo assim menos 30% em relação ao ano anterior.
Se o recorte estipulado for o da pré-temporada de 2025, a quantidade continua abaixo. Ainda sob o comando de Itamar Schülle, o Santa fez aproximadamente 25 contratações pensando nas disputas da Pré-Copa do Nordeste e Pernambucano.
Já no período que compreendeu a Série D - com Marcelo Cabo -, competição que permitiu contratações até momentos antes do início da fase de mata-mata, a Cobra Coral fez mais 13 contratações para o seu elenco principal. Somando 38 ao longo do ano.
2026
Pensando o ano de 2026, o Santa Cruz tem apenas 11 reforços, com alguns ainda precisando serem apresentados oficialmente, como nos casos dos laterais Pedro Costa e Hamilton, além do atacante Matheus Régis. Os três possuem pré-contratos.
Aliás, muitas dessas contratações chegaram com status de titularidade. Baseado nas escalações que Marcelo Cabo vem utilizando na pré-temporada, seis atletas que chegaram para 2026 estão trabalhando no 11 inicial do treinador. Em três das duas movimentações que fez até aqui, o Tricolor saiu com: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Rodrigues; Andrey, Balotelli e Patrick Allan; Robinho, Renato e Quirino.
A primeira oportunidade do torcedor coral ver os novos jogadores será no próximo dia 8 de janeiro, na disputa da Vitória Cup, torneio amistoso que será disputado na Arena de Pernambuco. O Santa enfrenta os argentinos do Defensa y Justicia.
Lista de contratações do Santa Cruz para 2026
- Andrey, volante ex-vasco;
- Gabriel Souza, goleiro ex-Bahia;
- Ianson, zagueiro ex-Brusque;
- Pedro Costa, lateral-direito ex-Remo;
- Alex Ruan, lateral-esquerdo ex-Brusque;
- Patrick Allan, meia ex-Náutico;
- Vitinho, meia-atacante do Bahia;
- Robinho, ponta ex-Botafogo-SP;
- Hamilton, lateral-direito ex-Atlético-MG;
- Quirino, atacante ex-Londrina;
- Matheus Régis, atacante ex-Botafogo-SP.
Elenco do Santa Cruz para 2026
Goleiros: Felipe Alves, Rokenedy, Thiago Henrique e Gabriel Souza;
Zagueiros: Matheus Vinícius, William Alves, Ianson, Eurico Lima e Harley (base)
Lateral-esquerda: Rodrigues, Alex Ruan e David Cabeça (base);
Lateral-direita: Israel, Pedro Costa e Hamilton;
Volantes: Wagner Balotelli, Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Andrey e Lucas Fabiel (base);
Meias: Willian Jr., Patrick Allan e Matheus Castilho (base);
Atacantes: Vitinho, Robinho, Renato, Ariel Nahuelpán, Quirino, Matheus Régis, Vinícius Hora (base) e Ryan (base).