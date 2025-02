A- A+

Santa Cruz Torcedores do Santa Cruz se reúnem para celebrar 111 anos do clube Dezenas de tricolores estiveram presentes no Pátio de Santa Cruz, nesta segunda-feira (3)

As cenas de violência antes do Clássico das Multidões, no último sábado (1), deixaram os tricolores receosos, mas não os impediram de celebrar o aniversário do clube de coração, nesta segunda-feira (3).

Talvez em número menor em relação a outros anos, mas dezenas de torcedores do Santa Cruz marcaram presença, no Pátio de Santa Cruz, na Boa Vista, área central do Recife, para comemorar os 111 anos da Cobra Coral.

Neste ano, o principal motivo de celebração dos tricolores é o encaminhamento da venda da SAF do clube por R$ 1 bilhão pelos próximos 15 anos.

A festividade, aberta ao público, teve início por volta das 16h e contou com a presença da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para garantir a segurança dos tricolores presentes.

Às 19h14, horário que faz alusão à data de fundação do Santa, os torcedores entoaram o hino do clube durante a tradicional queima de fogos.

Veja também