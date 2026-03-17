Santa Cruz abre conversas com atacante Edinho, ex-Sport

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O Santa Cruz identificou nas pontas ofensivas uma das suas maiores deficiências na temporada de 2026 até aqui. Especulado no Arruda, a reportagem da Folha de Pernambuco apurou que Edinho, atacante ex-Sport, foi um nome procurado pelo departamento de futebol do Tricolor.

Formado no Fortaleza, com passagens no Atlético-MG, Juventude e no futebol da Coreia do Sul, Edinho esteve no Sport em 2023, onde teve bom desempenho, sendo constantemente utilizado como titular. Na Ilha do Retiro foram 59 jogos, oito gols e 12 assistências.

Após sair do Rubro-negro, o jogador, que também pode atuar de meia-direita, foi jogar no Paysandu. Mas essa passagem em Belém vem sendo mais complicada.

Após uma lesão delicada no ligamento cruzado anterior do joelho direito, Edinho passou muito tempo fora dos gramados, foram 11 meses lesionado. O retorno se deu em agosto do ano passado e desde então foram apenas quatro partidas realizadas. A última vez que jogou foi em setembro do ano passado.

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