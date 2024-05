A- A+

Solidariedade Santa Cruz abre portas do Arruda para doações em prol das vítimas de enchente no Rio Grande do Sul Para interessados em ajudar financeiramente, Tricolor divulgou pix do governo gaúcho e do Banco de Alimentos do RS

O Santa Cruz é mais um clube a abrir as portas, no intuito de ajudar a população do Rio Grande do Sul, que tem sido vítima das chuvas que vêm castigando o Estado desde o fim de abril.

Na noite desta terça-feira (7), o Tricolor anunciou que o Estádio do Arruda estará aberto para receber doações de alimentos não-perecíveis, além de roupas.

"Chuvas fortes afetaram e continuam afetando o estado do Rio Grande do Sul, deixando boa parte da população em situação de vulnerabilidade. Abrimos o nosso estádio para entrar na corrente e ajudar a quem precisa por lá. Com pouco ou muito, faça sua parte e alivie a situação de quem precisa", postou o Santa.

Os interassados em ajudar a população gaúcha, através do clube coral, pode comparecer à casa tricolor de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h. No sábado, as doações poderão ser feitas de 8h às 12h.

Aqueles que pretendem ajudar financeiramente, o Santa Cruz divulgou o pix do Governo do Rio Grande do Sul (CNPJ: 92.958.800/0001-38) e também o do Banco de Alimentos do estago gaúcho (CNPJ: 04.580.781/0001-91).

