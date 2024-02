A- A+

Santa Cruz Santa Cruz acerta a chegada do atacante Gilvan, que estava no ASA-AL Aos 31 anos, jogador chega para ajudar o Tricolor na sequência do Estadual

O Santa Cruz acertou a contratação de mais um reforço para a sequência do Campeonato Pernambucano. Na noite desta sexta-feira (9), o Tricolor anunciou a chegada do atacante Gilvan, de 31 anos, que estava no ASA-AL. O jogador já treina junto aos novos companheiros.

Na última temporada, o novo reforço tricolor atuou com três camisas diferentes: Aparecidense, Campinense e São José-RS. No início deste ano, passou a defender o ASA, onde em seis jogos contribuiu com uma bola na rede.

Além das equipes citadas, Gilvan passou por times como Brasiliense, Operário-PR, Penapolense-SP, Treze e Real Brasília. No Santa Cruz, chega para disputar posição com Pedro Bortoluzo.

O centroavante Gilvan é o novo reforço do tricolor. Com 31 anos, ele chega para somar ao elenco atual e já está treinando com o grupo. O atacante acumula passagens por Aparecidense, Campinense, Operário/ PR e estava no ASA. Seja bem-vindo, Gilvan. pic.twitter.com/lyFbzS6TIL — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) February 9, 2024

