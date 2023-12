Santa Cruz acerta a chegada do centroavante Pedro Bortoluzo, revelado pelo São Paulo

A- A+

O Santa Cruz segue se movimentando e anunciando reforços para a próxima temporada. Na noite desta quarta-feira (6), o Tricolor acertou a chegada da sua 11ª cara nova para 2024. Trata-se do atacante Pedro Bortoluzo, de 27 anos, que estava na Portuguesa-SP.

A oficialização do acerto foi divulgada primeiramente no aplicativo Sr. Torcedor, novo patrocinador do Santa Cruz.

Revelado pelo São Paulo, Bortoluzo soma passagens por diversas equipes na carreira. Várias delas, inclusive, do futebol paulista: além da Lusa, atuou por Guarani, Nacional e Votuporanguense. No Brasil, ele também já defendeu as cores de Paraná e Criciúma. No exterior, o novo centroavante coral atuou com as camisas do Oliveirense, de Portugal, e Hougang United, de Singapura.

Além de Pedro Bortoluzo, o Santa já anunciou as contratações do goleiro André Luiz, os laterais Toty, Welisson e João Victor, os volantes Caio Mello e Lucas Bessa, o meia João Pedro, e os atacantes Thiaguinho, Matheus Matias e Willie.

