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Santa Cruz Santa Cruz acerta chegada de três atletas para a disputa da Série C Thiago Coelho, Léo Costa e Ronald são as novas contratações tricolor

Com pouco mais de duas semanas para estrear na Série C do Brasileiro, o Santa Cruz segue reforçando o plantel para a disputa da competição. O Tricolor acertou a chegada de três novas peças: o goleiro Thiago Coelho, o volante Léo Costa e o atacante Ronald.

O trio já firmou contrato com a equipe coral até o fim da atual temporada e deve ser oficializado no decorrer dos próximos dias. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Enquanto Léo Costa já vem trabalhando com os novos companheiros, Thiago Coelho e Ronald são aguardados no Recife para se apresentarem ao técnico Claudinei Oliveira.

Thiago Coelho chega ao Santa Cruz depois de deixar a Ponte Preta. Nesta temporada, o goleiro não entrou em campo pelo time de Campinas. No currículo, o arqueiro de 30 anos que fez base no Coritiba tem passagens por clubes como Guarany de Sobral-CE, Velo Clube, Remo, Paysandu, São Bento e Caxias.

Léo Costa, por sua vez, chega à Cobra Coral após atuar pelo Duhok, do Iraque. Na temporada 2025/26, o cabeça de área foi utilizado em 13 oportunidades. No Brasil, o atleta viveu melhor fase no Criciúma. Entre 2021 e 2023, foram 74 jogos pelo Tigre. Ele ainda atuou por times como Boavista-RJ, Maringá, Noroeste, Inter de Limeira e CSA.

Na frente, Ronald reforça o Santa depois de atuar em dez partidas pela Tombense neste ano. Pelo clube mineiro, o atacante marcou apenas um gol. Aos 29 anos, o jogador defendeu ainda Internacional, Botafogo-SP, Botafogo, Novorizontino, Vila Nova, Água Santa, Operário Ferroviário e CRB.

Desde a queda na segunda fase da Copa do Brasil para o Sousa-PB, o Santa Cruz segue em ritmo de preparação para a disputa da Série C. O Tricolor estreia no final de semana do dia 4 de abril, quando encara o Itabaiana, em duelo previsto para acontecer no Arruda.

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