Contratação Santa Cruz acerta com o Botafogo-PB a contratação por empréstimo do zagueiro Gabriel Yanno O jogador de 22 anos é esperado nesta quarta (11), no Arruda

Mais um reforço chegando. O Santa Cruz acertou com o Botafogo-PB a contratação por empréstimo do zagueiro Gabriel Yanno. O vínculo será até o final do Campeonato Estadual.

O jovem de 22 anos é aguardado nesta quarta-feira (11), no Arruda. Ele estreou no profissional da equipe paraibana em 2021, quando atuou 15 vezes. No ano passado, Gabriel fez 21 jogos com o Belo e marcou dois gols.

Por ter trabalhado no Campinense, o técnico Ranielle Ribeiro conhece o novo reforço coral. Na entrevista coletiva pós-jogo diante do Botafogo-PB, o comandante coral falou sobre o jogador.

"Eu conheço o Gabriel de perto por ter jogado vários jogos contra o Botafogo-PB. Ele fez uma temporada muito forte em 2022. É um zagueiro que se encaixa nas características necessárias. Bola aérea boa, firme e uma técnica apurada para sair jogando. Ele também cumpre a função de lateral-direito".

