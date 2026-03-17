Santa Cruz acerta contratação do atacante Ronald

Jogador chega com contrato até o final da Série C

Ronald teve passagem com destaque no Operário-PR - Foto: Divulgação/@ronaald31

O Santa Cruz acertou a contratação do atacante Ronald, jogador de 29 anos, que disputou o Estadual pela Tombense. O atleta chega ao Recife ainda nesta terça-feira (17), conforme informou o staff do atleta. 

Formado no Internacional e com passagens por Botafogo-SP, Botafogo-RJ e Operário-PR, fez dez partidas no último Campeonato Mineiro com a camisa da Tombense. O contrato do atleta será válido até o final da Série C de 2026. 

Atacante com característica principal de velocidade, pode atuar como um meia-atacante ou ponta direita. Pelo Nordeste a única passagem foi em 2025, no CRB, mas que passou pouco tempo em Maceió, atuando em apenas seis partidas. 

