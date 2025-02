A- A+

Futebol Santa Cruz acerta contratação do goleiro Felipe Alves Jogador estava no Noroeste e, junto a Thiago Galhardo, é a segunda contratação de impacto do Tricolor para 2025

Após Thiago Galhardo, o Santa Cruz anunciou a segunda contratação de impacto para a temporada 2025. O Tricolor fechou com o goleiro Felipe Alves, de 36 anos, que estava jogando o Campeonato Paulista pelo Noroeste/SP.

Felipe tem passagens por diversos clubes como Vitória, Paraná, Athletico, Fortaleza, Juventude, São Paulo e Fluminense. No Santa, o goleiro disputará posição com Rokenedy, então titular, Deivity e Moisés.

Com o fechamento da janela de inscrição de atletas para o Campeonato Pernambucano, Felipe Alves não poderá reforçar o Santa Cruz no mata-mata do Estadual, ficando à disposição somente a partir da Série D do Campeonato Brasileiro.

Veja também