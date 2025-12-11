Santa Cruz acerta contratação do lateral Hamilton, ex-Atlético-MG
Defensor estava no futebol português em 2024/2025
O Santa Cruz está próximo de anunciar sua próxima contratação: trata-se do lateral-direito Hamilton, atleta de 21 anos, com base no Atlético-MG. O jogador já treina com o elenco coral no Arruda.
No Galo desde o sub-15, o defensor colecionou passagens pelas seleções de base. Entre a temporada europeia de 2024/2025, o lateral defendeu a equipe sub-23 do Santa Clara, de Portugal.
Com mais essa contratação, o Santa chega a ter três nomes para a lateral-direita: Israel, Pedro Costa, que ainda não foi apresentado, além de Hamilton; Castilho, atleta da base, também pode jogar no setor, mas vinha atuando como um camisa 10.
Atacante
Além de Hamilton e Pedro Costa, outro jogador deve pintar no Arruda em breve. O Tricolor tem praticamente tudo acertado com o experiente centroavante Quirino, de 32 anos, ex-Londrina. O atacante chega para preencher o lugar deixado por Thiago Galhardo no setor.