Santa Cruz Santa Cruz acerta contratação do volante Baraka O jogador de 36 anos disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo São Caetano em 2022

O Santa Cruz acertou a contratação do volante Baraka como novo reforço. O jogador é aguardado nesta quarta-feira (04), no Arruda. A informação foi passada pelo repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, e confirmada pela Reportagem da Folha de Pernambuco.

O atleta de 36 anos terá um vínculo até o final do Campeonato Pernambucano. Ele acumula na carreira passagens por diversos clubes do interior do futebol paulista como Mogi Mirim, Ponte Preta, Mirassol, Guarani.

O último foi o São Caetano, onde disputou a Série A2 do Paulista, no ano passado. Em 2022, Baraka fez 15 jogos e não marcou nenhum gol.

Para a posição, o Tricolor do Arruda conta com Arthur Santos, João Erick e Daniel Pereira.

