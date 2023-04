A- A+

Futebol Santa Cruz acerta contratação do volante Pingo Atleta chega, junto com goleiro Rokenedy, meia Fabrício e atacante Emerson Galego, para reforçar elenco coral na Série D

Além de assegurar as contratações do goleiro Rokenedy, do meia Fabrício e do atacante Emerson Galego, o Santa Cruz está próximo de oficializar a vinda do volante Pingo, de 21 anos. O jogador foi revelado pelo Remo e vem para reforçar o clube para a Série D do Campeonato Brasileiro.

A contratação foi confirmada pelo técnico do Santa, Felipe Conceição, em entrevista à Rádio Jornal. Além do Remo, Pingo tem passagens por Pinheirense e Santa Rosa, outras equipes do Pará.

