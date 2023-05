A- A+

Santa Cruz Santa Cruz acerta com atacante Miullen e segue no mercado em busca de reforços para a Série D O Tricolor do Arruda fechou com três jogadores nesta semana

Após uma longa novela que durou mais de um mês, o Santa Cruz conseguiu fechar com o atacante Miullen, do Botafogo-PB. O jogador já esteve no Arruda realizando treinos físicos, na última quinta-feira (25), mas não está apto para jogar contra o Nacional-PB no domingo (28).

Miullen tem 25 anos e passou nas categorias de base por Corinthians e Chapeocoense. No profissional, o atacante teve oportunidades no Londrina, Gil Vicente (Portugal) e Botafogo-PB. Neste ano, foram quatro partidas disputados pelo Belo e nenhum gol marcado.

Além de Miullen, o Santa Cruz acertou nesta semana com dois volantes, ambos por empréstimo. Emerson Souza veio do Sampaio Corrêa e Wagninho, do Náutico. O primeiro já está regularizado e pode atuar no fim de semana.

Já o ex-jogador do rival ainda está resolvendo questões jurídicas com o Alvirrubro para se apresentar ao Tricolor do Arruda.

Tricolor segue no mercado

Com as três contratações feitas, o Santa Cruz ainda segue no mercado. De acordo com Sandro Barbosa, diretor consultivo, a Cobra Coral ainda tem interesse em reforçar o elenco com um zagueiro, um meia e um ponta para o andamento na Série D.



