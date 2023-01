A- A+

Santa Cruz Santa Cruz acerta o retorno de Pipico Vínculo do atacante de 37 anos vai até o fim do Pernambucano

Tem velho conhecido de volta ao Arruda. O Santa Cruz acertou, neste domingo (22), o retorno de Pipico. Depois de atuar pelo clube pernambucano entre 2018 e 2021, o atacante de 37 anos chega para disputar sua quinta temporada com a camisa coral. O novo vínculo vai até o final do Estadual.

A informação da contratação do centroavante foi confirmada pela reportagem com o diretor de futebol do Santa, Rogério Guedes. O atleta deve se apresentar na terça-feira (24).

O Santa Cruz iniciou as conversas para o retorno do atacante no meio da última semana. Com Pipico livre no mercado, após deixar o Paysandu no ano passado, a cúpula coral viu no camisa 9 a possibilidade de reforçar o setor que ainda não agradou a torcida. Para chegar ao acerto, no entanto, o Tricolor teve que equacionar pendências antigas com o artilheiro.

Em quatro temporadas com a camisa do Santa Cruz, Pìpico caiu nas graças dos tricolores pelo faro artilheiro. Em 107 jogos pelo clube, balançou as redes em 46 oportunidades. No futebol brasileiro, passou por Bangu, Cabofriense, Macaé, Vasco, Atlético-GO, XV de Piracicaba, Red Bull Brasil, Volta Redonda e Tombense. No exterior, vestiu a camisa do Tarxien Rainbows, de Malta.

Veja também

Agressão sexual Imagens revelam que Daniel Alves ficou 15 minutos trancado no banheiro com mulher que o acusa