A- A+

Futebol Santa Cruz acerta renovação com o zagueiro Guedes Defensor agora tem contrato com o clube até o 2026

O Santa Cruz anunciou oficialmente a renovação contratual do zagueiro Guedes, de 21 anos. O jogador agora tem vínculo com o Tricolor até 2026. Pelo clube, em 2023, o atleta tem 11 jogos disputados.



Titular da zaga do Santa, o atleta recebeu elogios recentemente do meia Wagninho. “Nossa zaga está muito bem. Os meninos que subiram da base, como Italo e o próprio Guedes, são seguros e trabalhadores. Vamos continuar nessa pegada firme para conseguir o objetivo maior do clube”, afirmou Wagninho.





O Santa é o líder do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. O próximo jogo é contra o Sousa, quarta (28), no Marizão.

Veja também

Série B Sport recebe Juventude pela 13° rodada da Série B; veja escalações e onde assistir