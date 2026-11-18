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FUTEBOL Santa Cruz acerta utilização do CT do Retrô para pré-temporada 2027 A preparação para a temporada coral começa a partir do dia 9 de dezembro

O Santa Cruz anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (18), o acerto com o Retrô para utilização das instalações do centro de treinamento do clube de Camaragibe.

O acordo permitirá que o elenco utilize a estrutura da equipe para a realização da pré-temporada marcada para começar no dia 9 de dezembro, visando o ano de 2027.

Estrutura

Localizado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, o CT do Retrô conta com 16 hectares de área e estrutura que inclui campos de treinamento, academia, departamento médico, piscina e hotel com 64 quartos.

Centro de Treinamento do Retrô, localizado em Camaragibe | Foto: Divulgação/Retrô

A utilização do espaço vinha sendo negociada entre as diretorias dos dois clubes.

As conversas chegaram a enfrentar divergências financeiras, mas foram concluídas após uma reunião realizada na terça-feira (17).

Além do Campeonato Pernambucano, o Tricolor terá pela frente a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Diante disso, o clube também trabalha para viabilizar o retorno dos jogos ao estádio do Arruda na próxima temporada.

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