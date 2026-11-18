Santa Cruz acerta utilização do CT do Retrô para pré-temporada 2027
A preparação para a temporada coral começa a partir do dia 9 de dezembro
O Santa Cruz anunciou oficialmente, na tarde desta quarta-feira (18), o acerto com o Retrô para utilização das instalações do centro de treinamento do clube de Camaragibe.
O acordo permitirá que o elenco utilize a estrutura da equipe para a realização da pré-temporada marcada para começar no dia 9 de dezembro, visando o ano de 2027.
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O acordo também estabelece o pagamento de um valor fixo mensal pelo aluguel, além de cobranças adicionais pelos serviços que forem utilizados pelo Santa Cruz. Os valores não foram divulgados.
Estrutura
Localizado em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, o CT do Retrô conta com 16 hectares de área e estrutura que inclui campos de treinamento, academia, departamento médico, piscina e hotel com 64 quartos.
A utilização do espaço vinha sendo negociada entre as diretorias dos dois clubes.
As conversas chegaram a enfrentar divergências financeiras, mas foram concluídas após uma reunião realizada na terça-feira (17).
Além do Campeonato Pernambucano, o Tricolor terá pela frente a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.
Diante disso, o clube também trabalha para viabilizar o retorno dos jogos ao estádio do Arruda na próxima temporada.