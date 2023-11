A- A+

Santa Cruz Santa Cruz acerta vinda do goleiro André Luiz para Campeonato Pernambucano Atleta chega ao Recife via empréstimo do Cascavel

O goleiro André Luiz, do Cascavel, é o novo reforço do Santa Cruz para a temporada de 2024. O atleta chega por empréstimo ao Recife, com contrato válido até o final do Campeonato Pernambucano.

André Luiz tem 27 anos e, em seu histórico, acumula passagens por clubes como Toledo, Lagarto, Joinville e Operário Ferroviário, além do Cascavel.

Neste ano de 2023, o arqueiro atuou em duas oportunidades pelo Operário Ferroviário, onde também estava por empréstimo do Cascavel. Ao todo, em 30 partidas, foram 12 empates, 9 vitórias e 9 derrotas.

O Santa Cruz se prepara para iniciar a pré-temporada no início de dezembro. A Cobra Coral terá como primeiro desafio em 2024 a disputa da Pré-Copa do Nordeste, no dia 7 de janeiro.

Veja também

Corrida dos Morros CTTU monta esquema especial de trânsito para Corrida dos Morros do Recife