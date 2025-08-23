A- A+

Série D Santa Cruz aciona STJD e garante ingressos mais baratos para tricolores na partida contra o Altos-PI Valores das entradas para torcida visitante passaram de R$ 50 e R$ 100 para R$ 15 e 30

O Santa Cruz anunciou, na tarde deste sábado (23), que conseguiu, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol (STJD), a venda de ingressos mais baratos aos torcedores tricolores para o jogo deste domingo (24) contra o Altos-PI.



O jogo acontece no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, e é válido pelas oitavas de final da Série D.

Para a partida, que garante vaga para a próxima fase da competição, o time piauiense estava vendendo os bilhetes para a torcida visitante nos valores de R$ 50 e R$ 100.

Com a decisão, o preço dos ingressos ficou entre R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira).

De acordo com a Cobra Coral, o valor violava o Art. 98, §4º, do Regulamento Geral das Competições (RGC) da CBF, que determina que “os preços dos ingressos deverão ter necessariamente, nos mesmos setores do estádio ou equivalente, os mesmos ingressos cobrados para a torcida local.”

Segundo o STJD, que decidiu a favor do Santa Cruz, o Altos deve cumprir a decisão e alterar os preços das entradas.

“DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar o clube mandante assegure, de forma imediata, a equiparação dos valores dos ingressos da partida a ser realizada entre as equipes no próximo dia 24/08/2025, de modo que os preços praticados sejam igualitários àqueles no setor correspondente destinado aos torcedores locais, nos termos do art. 98, §4º, do RGC/CBF”, disse o órgão.

O Tricolor celebrou a vitória no STJD e espera contar com o apoio da torcida em mais um desafio em busca do acesso para a Série C.

“O STJD atendeu ao pedido do Mais Querido e determinou a equiparação dos preços para a partida decisiva deste domingo, no Estádio Lindolfo Monteiro, diante do Altos. [...] O Santa Cruz segue firme, dentro e fora de campo, sempre ao lado da sua torcida!”, afirmou a Cobra.

De acordo com o Altos, o clube seguirá integralmente a decisão imposta no processo. Anteriormente, o Jacaré já havia divulgado que a meia-entrada do setor visitante estava esgotada.

Para os piauienses, os setores da Arquibancada 1 e 2 já não contam mais com bilhetes disponíveis. Restam entradas inteiras para cadeiras.





