Futebol Santa Cruz: Adailson revela corrida contra o tempo para se encaixar no time Atleta viajou com o elenco e deve estar à disposição para o jogo contra o Sergipe

O Santa Cruz apresentou, nesta sexta-feira (01), o atacante Adailson. Chegando para ajudar na disputa do mata-mata da Série D 2025, o jogador relatou que vem sendo a corrida para se adaptar ao time podendo restar tão pouco tempo de competição.

Oficialmente, o Tricolor do Arruda só tem a certeza de mais dois jogos oficiais no ano: neste domingo (03), às 17h, no Batistão, pelo jogo de ida da 2ª fase do mata-mata e o jogo de volta, no próximo final de semana, na Arena de Pernambuco.

Com cerca de uma semana de treinamentos no Arruda, Adailson afirmou que será necessário queimar algumas etapas, mas que já se encontra preparado para ajudar o treinador Marcelo Cabo.

“A gente fez o possível, tivemos um tempo curto de treinamentos e estou tentando assimilar o mais rápido o estilo de jogo, me entrosar com os companheiros. Como não há muito tempo, temos que pular algumas etapas, mas não tenho dúvidas que vamos chegar preparados e espero ajudar se o professor precisar de mim", disse.

Durante a atual temporada, o atacante defendia a camisa do São Luiz de Ijuí, equipe do Rio Grande do Sul, eliminada no Grupo A8 da Quarta Divisão. O jogador entrou em campo no final de semana passado e se diz preparado fisicamente.

Mesmo com passagens por América-PE e Central, o jogador deu suas credenciais para o torcedor tricolor.



"Minha principal característica é a minha entrega dentro de campo. Jogo pelos lados, gosto dos dribles e finalização, espero de todo o meu coração ajudar o Santa Cruz, independente da forma que for, para conquistar esse sonhado acesso", afirmou.





