Gratidão Santa Cruz agradece conquistas no Santuário de Nossa Senhora da Conceição Nesta quinta-feira (18), parte da delegação coral subiu o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife

O Santa Cruz, nesta quinta-feira (18), fez o movimento contrário aos dias de jogo. O Tricolor do Arruda subiu o Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, para agradecer e celebrar o acesso à Série C, principal objetivo do clube no ano.

A delegação composta por membros da comissão técnica, jogadores, diretores e funcionários foram recebidos pelo Pe. Emerson Borges, reitor do Santuário da Nossa Senhora da Conceição, além de centenas de torcedores.

Dentre os nomes mais celebrados pelos tricolores, o técnico Marcelo Cabo e o goleiro Rokenedy tiveram dificuldades de se locomover devido os pedidos de fotos, autógrafos e abraços.



















Agradecimentos

Dentro da igreja, o momento contemplou discursos de agradecimento, orações e louvor. Quem primeiro falou foi o padre Emerson Borges, que relembrou uma ida anterior de membros do clube ao Santuário, além de ter elogiado a atitude de gratidão dos membros do Santa.

“Um tempo atrás recebemos duas imagens de Nossa Senhora, sendo uma de Nossa Senhora da Conceição, para abençoar e levar ao clube, que receberiam um espaço especial para elas”, relembrou o reitor.

Padre Emerson Borges, reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, recebeu a deleção do Santa Cruz - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Subir ao Morro é ter a consciência que precisamos agradecer. Sabemos que temos nossos talentos, mas precisamos agradecer pela força, saúde e proteção para podermos conquistar tudo o que desejamos”, disse.

O treinador do Santa Cruz, Marcelo Cabo, foi um dos que tiveram a oportunidade de discursar e aproveitou a oportunidade para agradecer a chance de representar milhões de torcedores.

“É um momento de agradecimento, de gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado: pela vida, pela saúde, por possibilitar que representamos o Clube do Povo e fazermos parte dessa história de da tradição de conquistas. Estou com o coração muito grato”, disse o comandante coral.

Treinador Marcelo Cabo celebrou a conquista do Santa Cruz no Morro da Conceição - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Ilustre torcedor do Santa Cruz, o Maestro Forró foi um dos convidados do momento. O músico entoou hinos do clube e animou os presentes. "Toda a torcida esteve em uma corrente de amizade e de amor ao Santa. A torcida do Santa Cruz é insuperável e a gente não poderia deixar de vir aqui para agradecer", declarou.

Semifinal

O Santa Cruz ainda tem duas sessões de treinamento antes do confronto de volta, contra o Maranhão, neste sábado (20), na Arena de Pernambuco. O Tricolor tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1x0 e agora joga por um empata para avançar à final.

Para o duelo em casa, o Santa pode ter um importante retorno: o volante Wagner Balotelli, que foi desfalque na última partida devido lesão. O atleta vem sendo trabalhado pela comissão técnica para ficar à disposição.



