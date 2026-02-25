Qua, 25 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol Pernambucano

Santa Cruz aguarda chegada de executivo para reformular elenco, diz Bruno Rodrigues

No atual cenário, o nome de Zada, ex-jogador do clube em 2005, é o mais cotado para assumir o cargo de diretor-executivo

Reportar Erro
Elenco do Santa Cruz poderá sofrer alterações até o início da Série C, em abril Elenco do Santa Cruz poderá sofrer alterações até o início da Série C, em abril  - Foto: Rafael Melo/FPF

O Santa Cruz entende que será necessária uma reformulação do elenco visando a disputa da Série C 2026. Conforme informou o presidente Bruno Rodrigues, esse movimento deverá ser realizado a partir da chegada do novo diretor-executivo de futebol, que deve ser anunciado em breve, ao lado do treinador Claudinei Oliveira, que foi anunciado na última terça-feira (24). 

Leia também

• Presidente do Santa Cruz aguarda investimento da SAF antes da Série C

• Santa Cruz: presidente patrimonial garante Arruda na estreia da Série C

• Presidente do Santa Cruz anuncia Claudinei Oliveira como novo técnico; Harlei deixa clube

"O que posso dizer com todas as letras, é que será feita uma reformulação profunda porque todos viram que a gente não correspondeu dentro de campo. Vamos fazer uma análise criteriosa, individual, quem for do interesse do clube e performou vai continuar, quem não foi bem vai sair", relatou o presidente do Santa Cruz. 

Ainda conforme Bruno Rodrigues, o prazo até o início da Série C, na primeira semana de abril, será mais do que o suficiente para o clube produzir todas as mudanças necessárias. 

"A Copa do Brasil será no dia 5 de março [duelo contra o Sousa-PB], a Série C começa um mês depois, então será uma janela boa o mês de março, primeiro porque é um tempo tranquilo para reformular o elenco e ninguém vem de férias, o mercado estará rodando e será muito mais fácil repor as peças", começou Bruno Rodrigues. 

Coletiva do presidente Bruno Rodrigues, do Santa Cruz Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, assegurou que mudanças significativas serão feitas no elenco tricolor para a disputa da Série C - Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco 

Com o objetivo único de buscar o acesso à Série B, o mandatário ainda acredita que os investimentos da SAF entrarão neste período inicial da competição, o que dará uma levantada no nível das contratações. 

"Espero que a gente faça um elenco muito mais competitivo e que possamos disputar a Série C como um dos clubes a ser batido. Acredito que a SAF também estará implantada e os valores previsto por contrato dará um upgrade em termos de elenco". 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter