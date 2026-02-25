A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz aguarda chegada de executivo para reformular elenco, diz Bruno Rodrigues No atual cenário, o nome de Zada, ex-jogador do clube em 2005, é o mais cotado para assumir o cargo de diretor-executivo

O Santa Cruz entende que será necessária uma reformulação do elenco visando a disputa da Série C 2026. Conforme informou o presidente Bruno Rodrigues, esse movimento deverá ser realizado a partir da chegada do novo diretor-executivo de futebol, que deve ser anunciado em breve, ao lado do treinador Claudinei Oliveira, que foi anunciado na última terça-feira (24).

"O que posso dizer com todas as letras, é que será feita uma reformulação profunda porque todos viram que a gente não correspondeu dentro de campo. Vamos fazer uma análise criteriosa, individual, quem for do interesse do clube e performou vai continuar, quem não foi bem vai sair", relatou o presidente do Santa Cruz.

Ainda conforme Bruno Rodrigues, o prazo até o início da Série C, na primeira semana de abril, será mais do que o suficiente para o clube produzir todas as mudanças necessárias.

"A Copa do Brasil será no dia 5 de março [duelo contra o Sousa-PB], a Série C começa um mês depois, então será uma janela boa o mês de março, primeiro porque é um tempo tranquilo para reformular o elenco e ninguém vem de férias, o mercado estará rodando e será muito mais fácil repor as peças", começou Bruno Rodrigues.

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, assegurou que mudanças significativas serão feitas no elenco tricolor para a disputa da Série C - Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com o objetivo único de buscar o acesso à Série B, o mandatário ainda acredita que os investimentos da SAF entrarão neste período inicial da competição, o que dará uma levantada no nível das contratações.

"Espero que a gente faça um elenco muito mais competitivo e que possamos disputar a Série C como um dos clubes a ser batido. Acredito que a SAF também estará implantada e os valores previsto por contrato dará um upgrade em termos de elenco".





