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Futebol Santa Cruz aguarda retornos de Matheus Melo e Vini Hora Atletas estavam emprestados e podem reforçar o Tricolor na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro

O Santa Cruz pode ganhar o reforço de dois jogadores para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, caso o clube consiga permanecer no G8 que garante lugar no quadrangular final do acesso. O meia Matheus Melo e o atacante Vini Hora, emprestados para CSA e Goiatuba, respectivamente, podem ser reintegrados ao elenco.





Retornos

“Eles estão fazendo grandes atuações nos clubes que foram emprestados e contamos com eles. Estamos também atentos ao mercado e podemos ter algumas oportunidades, mas estamos satisfeitos com tudo que planejamos”, afirmou o executivo de futebol do clube, Alex Brasil.

Outro que também é aguardado no Arruda é o meia João Pedro, que conquistou o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro com o ABC. “Ele ainda não chegou ao clube porque temos uma pendência financeira com o atleta. Isso está sendo acertado para ele retornar”, apontou o executivo.

No Goiatuba, Vini Hora marcou quatro gols em 13 jogos pelo clube. Já Matheus Melo colocou sete bolas na rede em 29 partidas pelo CSA.

Pelo ABC, João Pedro disputou 28 partidas, com dois gols e duas assistências. No Santa, o meia entrou em campo 37 vezes, com quatro bolas na rede. Antes de jogar pelo clube potiguar, o atleta já tinha sido emprestado também ao Retrô e ao Brusque.

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