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FUTEBOL Santa Cruz aguarda volta de três jogadores, mas terá desfalques contra o Maringá Mais uma vez o técnico Cristian de Souza terá que se adaptar às ausências para formar a equipe titular

Apesar dos desfalques, o Santa Cruz vem de vitória dentro de casa diante do Volta Redonda pelo placar de 2 a 0. O técnico Cristian de Souza contará com o retorno de atletas, mas novamente terá problemas para escalar a equipe titular para o próximo embate contra o Maringá, visto que perdeu jogadores suspensos.

O meia Vitinho e o atacante Everaldo receberam o terceiro amarelo e cumprirão suspensão obrigatória no próximo jogo. Ambos os atletas foram titulares nos dois jogos do Tricolor sob o comando do técnico Cristian de Souza.

Contudo, o treinador coral terá possíveis três retornos para o próximo confronto. Serão eles: o lateral-direito Thiago Ennes, o meia Régis e o zagueiro Matheus Vinícius.

Régis e Thiago Ennes saíram lesionados no confronto diante do Guarani. O lateral teve uma torção no tornozelo e meia teve um desconforto muscular. O zagueiro Matheus Vinícius, que foi poupado diante do Volta Redonda, também é aguardado para a partida diante do Maringá.

O Santa Cruz vive a expectativa de chegar à terceira vitória seguida na competição com seu novo treinador. O tricolor enfrenta o Maringá no próximo sábado, às 19h30, no estádio Willie Davids, em jogo válido pela 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

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