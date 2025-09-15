Seg, 15 de Setembro

Futebol

Santa Cruz ainda não perdeu por dois gols de diferença quando mandante em 2025

Adversário coral, o Maranhão tem aproveitamento de apenas 20% jogando fora de casa neste ano

Santa Cruz aposta na força coletiva para avançar de fase na Série DSanta Cruz aposta na força coletiva para avançar de fase na Série D - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Após largar na frente na Série D do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Maranhão, por 1x0, em São Luís, no último sábado (13), o Santa Cruz pode se apegar ao bom retrospecto como mandante na temporada para acreditar que chegará à final da competição. O Tricolor ainda não perdeu pela margem de gols que o adversário necessita para reverter o confronto.

Com 17 jogos somados entre atuações no Arruda e na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz tem um aproveitamento de 71%. São 12 vitórias, dois empates e três derrotas. Todos os reveses por um gol de diferença. Coisa que se voltar a acontecer, no próximo sábado (20), faria com que a vaga fosse definida nos pênaltis.

As derrotas da Cobra Coral como mandante foram contra Treze, por 2x1, pela Pré-Copa do Nordeste; Sport, por 1x0, na semifinal do Pernambuco; e Central, por 1x0, na primeira fase da Série D. Nos três mata-matas da Série D, o Santa venceu Sergipe, por 2x1, e América-RN, por 1x0, e ficou no empate com o Altos, por 1x1. 

Diante dos números positivos, o técnico Marcelo Cabo optou por adotar cautela em meio à vantagem construída na capital maranhense. O comandante tricolor lembrou que o Maranhão, nas quartas de final, derrotou o ASA, por 3x0, em Arapiraca. "Uma semifinal é composta por 180 minutos. Sabemos que temos que continuar no chão, trabalhar bastante e respeitar a equipe do Maranhão. No último jogo deles fora de casa, eles fizeram 3x0 no ASA", salientou.   

Retrospecto do adversário

Apesar da preocupação de Marcelo Cabo e da boa vitória sobre o ASA fora de casa, o retrospecto do Maranhão na condição de visitante está longe de ser dos melhores em 2025. Além do triunfo sobre os alagoanos, o Bode só venceu outros três jogos: Viana e Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Maranhense, e Altos, pela Série D. Destes, apenas o clássico perante a Bolívia Querida (3x0) foi por uma diferença de gols que serviria para eliminar o Santa Cruz.

No geral, o Maranhão tem um aproveitamento de 20% quando joga fora de seus domínios, neste ano. O clube soma ainda oito derrotas e oito empates. 

