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Futebol Santa Cruz: probabilidade de avançar na Série C sobe para 95% após vitória contra o Barra Próximo jogo será contra o Figueirense no dia 25 de julho

Vindo de quatro vitórias nos últimos cinco compromissos, o Santa Cruz pegou uma escada rolante e atualmente ocupa a terceira colocação da Série C com 24 pontos. Segundo estatísticas da página Chance de Gol, o Tricolor do Arruda tem exatamente 95% de probabilidade de classificação à segunda fase da competição e de seguir sonhando com o acesso.

Após o encerramento da 14ª rodada, o Santa está a apenas um ponto atrás da Inter de Limeira, que lidera a disputa com 25 pontos e empatado com o Brusque, que vem na vice-liderança. Considerada como uma das edições mais disputadas da Série C dentro do atual formato, em vigor desde 2022, a distância da Cobra Coral para o primeiro time fora do G8, o Caxias, é de apenas três pontos.

Muito dessa arrancada se deve ao trabalho de Cristian de Souza. Há nove jogos na frente do Tricolor, o treinador venceu seis jogos, empatou dois e perdeu apenas um, somando um aproveitamento de cerca de 74%. Muito diferente dos 26,67% de aproveitamento que o clube vinha conquistando antes da chegada do comandante.

O Santa Cruz voltou aos treinamentos nesta terça-feira (14) e terá mais de dez dias de prepração para o próximo jogo, que será no dia 25 de julho, na Arena de Pernambuco, contra o Figueirense. Caso vença o próximo adversário, a Cobra Coral voltará a emendar quatro vitórias consecutivas (América-RN, Central, Sousa-PB e Ferroviário), feito realizado há mais de um ano, ainda na disputa da fase de grupos da Série D.

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