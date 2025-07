A- A+

Futebol Santa Cruz: Alexandre Kalil chega ao Arruda como contribuinte da SAF O ex-presidente do Atlético-MG afirmou que o fazer futebol é simples e com objetivo claro: "A torcida quer bola na rede, não é marketing, ou isso e aquilo"

O Santa Cruz apresentou, nesta sexta-feira (25), o ex-presidente do Atlético-MG e ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil. O empresário, ao lado do presidente Bruno Rodrigues e do investidor Iran Barbosa, disse que não chega com um cargo específico, mas como alguém que buscará contribuir com o projeto da SAF da Cobra Coral S/A.

"Não tem nomenclatura, porque não tenho cargo, não tenho salário, não tenho cargo de direção, eu não mando. Futebol não é um nome, é uma filosofia. Futebol não é o que saiu ou o que entrou. Se o Iran (Barbosa) quiser me perguntar quem tá apto a tocar o futebol, posso falar, pensar, olhar", iniciou Kalil.

Segundo o político, que deve disputar o posto de governador de Minas Gerais em 2026, veio ao Arruda para ajudar seu amigo Iran Barbosa no processo.

"Vim fazer uma visita ao clube que está fazendo uma reestruturação e venho dar um pouco da minha experiência. É só isso que vim fazer aqui. É difícil no mundo do futebol acreditar que alguém veio ver alguma coisa, tentar ajudar e sem tirar alguma vantagem", afirmou.

Experiência

Dono de bastante experiência no meio futebolístico, Kalil assumiu diversas funções no Atlético-MG e esteve no comando quando o clube venceu Libertadores e Copa do Brasil, entre 2013 e 2014. O contribuinte afirmou que o fazer futebol é muito simples e que entregará sua ajuda.

"Vi o tamanho disso aqui, é muito grande, estamos numa estrutura de 50 anos atrás e posso garantir que poucos clubes do mundo tinham isso. Eu vou modestamente fazer uma coisa muito gostosa, que é tentar ajudar o Santa Cruz, num detalhezinho aqui e ali na SAF, porque é uma coisa que não tem mágica".

Alexandre Kalil ainda fez questão de alertar os torcedores para não cair em promessas com soluções fáceis, afirmando que atitudes concretas são produzidas passo a passo.

"Se prometerem ao torcedor o impossível, não acreditem porque é mentira. Será tudo construído, passo a passo, acertando mais que errando, tentando alcançar alguma coisa que o Santa Cruz não consegue há muito tempo



Investidor

Presente na mesa de apresentação, Iran Barbosa destacou um pouco mais a contribuição que Kalil poderá dispor no Santa Cruz. Conforme o investidor, é um privilégio que muitos clubes brasileiros tentaram, mas só o Tricolor do Arruda concretizou.

"O que o Alexandre Kalil está vindo fazer na Cobra Coral S/A e pelo Santa Cruz é um projeto que todos os clubes do Brasil, garantidamente, de tentar que ele trouxesse experiência que ele tem no futebol, que é algo que ninguém conseguiu. Queria agradecer o prestígio de tê-lo dentro desse projeto"



Iran ainda aproveitou a oportunidade para informar que Kalil estará presente na partida do próximo domingo (27), na Arena de Pernambuco, na última partida do Santa Cruz antes do início do mata-mata da Série D.

"O Alexandre estará com a gente no estádio, para poder ver o que vi no primeiro jogo que estive aqui, Santa Cruz 1 x 0 Sport - 1ª fase do Pernambucano -, para que ele possa sentir a mesma energia e ver aquela torcida que é literalmente apaixonante"



Veja também