Santa Cruz: Alexandre Kalil nega que comandará posto em futura SAF

Alexandre Kalil, ex-presidente do Atlético Mineiro e ex-prefeito de Belo Horizonte, foi ligado ao grupo de investidores da futura SAF tricolor. Na noite desta quinta-feira (24), em um perfil oficial no 'X', antigo Twitter, negou qualquer possibilidade de assumir um cargo no Santa Cruz.

O empresário se mostrou contrário de assumir o clube, ainda que tenha admitido que foi convidado para ser dirigente do Tricolor do Arruda. Kalil ainda aproveitou a oportunidade para reforçar seu sentimento com o Galo Mineiro.

"É mais fácil o mundo acabar do que eu dirigir um clube de futebol hoje. Fui convidado para visitar o Santa Cruz, mas, como dirigente, só aceitei comandar o clube que amo. Nunca vou dirigir nada, de forma nenhuma, em qualquer cargo depois que fui presidente do maior clube do mundo".

Segundo especulações, Kalil assumiria um lugar dentro do grupo, que já teve as saídas de Márcio Cadar e Vinícius Diniz. Dentro do cenário político mineiro, o ex-prefeito da capital mineira teria construído uma aliança com o ex-deputado estadual Iran Barbosa, hoje componente do grupo de investidores da Cobra Coral Participações S/A.

