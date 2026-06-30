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Futebol Santa Cruz altera o horário de jogo contra o Ituano neste sábado (4) na Arena de Pernambuco; confira Partida estava marcada originalmente para às 21h e foi alterada para às 19h30

O Santa Cruz anunciou a mudança do horário do jogo contra o Ituano, compromisso do próximo sábado (4) pela 13 rodada do Campeonato Brasileiro da Série C na Arena de Pernambuco.



O horário alterado, que já está oficializado no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi confirmado para às 19h30. Originalmente, a partida estava marcada para às 21h.

O duelo marca um confronto direto dentro da manutenção do Tricolor no G-8 da competição. Isso se dá porque o adversário é o quarto colocado na tabela da terceira divisão, com 19 pontos, enquanto o Santa tem apenas um ponto a menos, mas figura na sétima posição.

Apoio

A Cobra Coral vem embalada após a vitória inédita sobre o Paysandu por 3 a 1 no último sábado (27) no estádio da Curuzu, em Belém. Foi a primeira vez que o Santa Cruz venceu os paraenses fora de casa em sua história.

O triunfo, aliado ao apoio da torcida tricolor, pode ser um combustível para o time de Cristian de Souza garantir uma sequência de bons resultados e seguir na zona de classificação para a próxima fase da Série C.

Para os próximos quatro jogos como mandante, o Santa lançou um pacote de ingressos para fortalecer a presença dos torcedores na Arena de Pernambuco.



Além da partida contra o Ituano, a promoção também estará disponível para os compromissos contra Figueirense, Maranhão e Caxias.

A ação oferece descontos de até 60% para o público geral e até 70% para sócios em alguns setores do estádio.

Valores do pacote de ingressos para cada setor:

Leste Superior: R$ 60

Sul Inferior e Norte Inferior: R$ 60 (sócios) e R$ 80 (não sócios)

Leste Inferior: R$ 72 (sócios) e R$ 96 (não sócios)

Oeste Inferior: R$ 96 para sócios e R$ 128 (não sócios)

Segundo o clube, apenas o setor Leste Superior será aberto para o jogo contra o Ituano. Os demais setores serão liberados conforme a demanda de ingressos.



Para os sócios, a venda de ingressos teve início às 10h desta terça-feira (30). Já o público geral poderá comprar os bilhetes a partir das 16h.

LIBERADO!



Sócio coral já pode acessar e garantir seu pacote para os próximos quatro jogos em casa na Série C. Momento de apoiar o Mais Querido.



Acesse: https://t.co/gIIILP8fJl pic.twitter.com/qcL94EXdZu — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) June 30, 2026

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