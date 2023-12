A- A+

Santa Cruz Santa Cruz altera programação e fará jogo-treino contra o Globo-RN O confronto vai acontecer neste sábado (23), no CT Ninho das Cobras, com os portões fechados

O Santa Cruz anunciou nesta terça-feira (19) uma mudança no planejamento da pré-temporada. Anteriormente, a Cobra Coral faria um jogo neste sábado (23) contra a equipe de juniores que vai disputar a Copa São Paulo, entretanto o jogo-treino foi alterado e será contra o Globo-RN. A partida começará às 15h e vai acontecer no CT Ninho das Cobras, na Guabiraba.

A priori, a partida não terá transmissão do Santa Cruz e vai ser de portões fechados para a torcida coral.

Mudança de planos, tricolor! O jogo-treino que seria com o nosso time da Copa São Paulo no dia 23 foi cancelado. Agora, enfrentaremos o Globo-RN também no dia 23, às 15h, no CT Ninho das Cobras. pic.twitter.com/Auit762KrT — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 19, 2023

O Globo-RN disputou a Série D de 2023 no grupo do Santa Cruz e terminou na última posição com apenas quatro pontos somados em 14 partidas. A Águia está se preparando para a disputa do Campeonato Potiguar do próximo ano.

A preparação do Santa Cruz contou na semana passada com um jogo-treino contra o Serra Branca. A partida disputada em Campina Grande terminou empatada em 0 a 0. Titular no confronto, o zagueiro da base Ruan analisou o desempenho tricolor.

"A equipe se saiu bem. Em pouco tempo de trabalho, a gente conseguiu implementar o que Itamar pediu. Não foi 100%, mas ao decorrer do tempo vamos nos acostumando melhor. Minha análise é que foi um bom jogo. A gente conseguiu criar algumas chances, impediu que a equipe do Serra Branca chegasse ao gol. Vamos procurar evoluir para quando chegar os próximos adversários ser melhor ainda", disse Ruan.

Além do jogo-treino contra o Globo-RN, o Santa Cruz tem na programação um amistoso contra o Treze-PB ainda em 2023. A partida está marcada para o dia 30 de dezembro, em Campina Grande. Esse deve ser o último jogo de preparação antes do duelo decisivo contra o Altos-PI, no dia 7 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste.

