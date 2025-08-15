A- A+

MOBILIDADE Santa Cruz x Altos: confira esquema especial de ônibus para a partida Tricolor encara o time piauiense na Arena de Pernambuco, na próxima segunda-feira (18)

O Grande Recife Consórcio de Transporte divulgou a operação especial de ônibus para a partida Santa Cruz x Altos, válida pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

A partida está marcada a próxima segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Para o jogo, o consórcio irá ativar a linha 047 TI Cosme e Damião/Arena a partir das 17h.

A tarifa será o Bilhete Único de R$ 4,30, que poderá ser paga com o cartão VEM ou em dinheiro.

A linha terá 12 veículos em circulação, com distribuição de pulseiras.

"Por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem abatimento tarifário na ida ou na volta do estádio", afirmou o consórcio, acrescentando que, caso necessário, "poderá haver reforço na frota e ajustes nos intervalos entre as viagens".

Torcedores podem pegar o Metrô do Recife em qualquer estação e desembarcar na Estação Cosme e Damião para seguir à Arena de Pernambuco.

Santa Cruz x Altos: confira o itinerário da linha 047 TI Cosme e Damião/Arena

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena de Pernambuco, Arena de Pernambuco.

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena de Pernambuco, Ramal Arena de Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas, TI Cosme e Damião.

Arena lotada

Um grande público é esperado na Arena de Pernambuco para o jogo. A torcida tricolor deve lotar o estádio, com uma carga de 40 mil ingressos após acordo para liberar o espaço anteriormente destinado à torcida do Altos.

A última parcial informada pelo Santa Cruz, na tarde de quinta-feira (14), indica que já foram vendidas mais de 25 mil entradas para o jogo.

O jogo da volta entre Altos e Santa Cruz está marcado para 24 de agosto, às 18h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí.

