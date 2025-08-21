A- A+

Futebol Adversário do Santa Cruz, Altos só perdeu uma partida como mandante em 2025 Jacaré vai enfrentar o Tricolor no domingo (24), no Lindolfo Monteiro, pela volta das oitavas de final da Série D

Em 16 jogos oficiais disputados como mandante em 2025, o Altos só perdeu uma vez. Histórico positivo em casa que o Santa Cruz terá de superar se quiser eliminar os piauienses e avançar para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Os nordestinos se enfrentam domingo (24), no Lindolfo Monteiro, pela volta das oitavas de final. Na ida, empate em 1x1, na Arena de Pernambuco. William Alves marcou para os mandantes e Mikael anotou o dos visitantes.









Números

Ao todo, em casa, o Altos soma nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota. O único tropeço foi na última rodada do Grupo A2 da Série D, por 1x0, perante o Maranhão, quando já estava classificado e sem riscos de perder a liderança da chave.

Pegando apenas o recorte da Série D, o Altos tem quatro triunfos, três empates e uma derrota. No jogo mais recente em seus domínios, o Jacaré venceu o Independência/AC por 3x1.

“Não me lembro de ter jogado lá no campo deles antes. É normal a confiança deles, mas creio que está em aberto. Vamos nos preparar bem para buscar a classificação”, declarou o atacante Renato.

Visitante

Por outro lado, o Santa Cruz não ganha como visitante desde o dia 25 de maio, ao derrotar o Sousa por 1x0, na Paraíba. De lá para cá, o Tricolor perdeu por 3x1 para o Ferroviário, empatou em 0x0 com o América-RN e voltou a tropeçar duas vezes, perante Horizonte, por 2x0, e Sergipe, por 2x1.

Nos três jogos que fez contra o Altos no Piauí, o Santa perdeu dois e empatou um. As derrotas foram em 2021, por 2x0 (Copa do Nordeste) e 1x0 (Série C). Em 2024, ficou no 2x2 no pré-Nordestão, mas foi eliminado nas penalidades.

Além de enfrentar um adversário com bons números em casa, o Santa terá pela frente as altas temperaturas do Piauí. A estimativa é que o duelo de domingo aconteça sob um calor que pode chegar até aos 36ºC.

Mesmo com um cenário desafiador, os tricolores seguem otimistas na classificação para as quartas de final. “Tivemos a primeira metade de um confronto. Da mesma forma que saímos com um placar adverso diante do Sergipe (no jogo de ida da segunda fase), nós temos plenas condições de buscar a classificação lá (no Piauí)”, afirmou o técnico do Santa, Marcelo Cabo.

Um novo empate no Lindolfo Monteiro levará a decisão para os pênaltis. O ganhador avança para as quartas de final, mata-mata que vale o acesso à Série C. “Confio muito nos meus jogadores. Nosso vestiário (após o jogo de ida) foi de confiança, convicção. Vamos trazer essa classificação”, reforçou o treinador.

