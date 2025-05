A- A+

Série D CBF autoriza clubes a transmitirem jogos da Série D; Santa Cruz x América/RN não terá transmissão Diretor de comunicação do Tricolor explicou que o jogo não será transmitido pelo comunicado ter sido emitido "em cima" do jogo

A Confederação Brasileira de Futebol emitiu um comunicado, na manhã desta sexta-feira (9), em que autoriza os clubes a transmitirem os jogos da Série D em seus canais oficiais, com solicitação prévia à entidade com cinco dias de antecedência.

“A fim de atender os pleitos formulados pelas Federações Estaduais e pelos Clubes participantes da Série D e viabilizar a transmissão das partidas do certame, garantindo, dessa forma, ao público torcedor a exibição da partida disputada pelo seu Clube, em caráter excepcional e por mera liberalidade, fica autorizada a captação, produção e exibição através das plataformas oficiais do Clubes disputantes, sob sua inteira responsabilidade e próprios custos, mediante solicitação pontual, que deverá ser realizada com antecedência prévia de 5 (cinco) dias de cada partida”, explicou a entidade em comunicado.

Caso o pedido seja enviado fora desse prazo, ele será analisado pela entidade.

A CBF, no entanto, explicou que mantém negociações com emissoras para a comercialização das transmissões e que pode rever a medida, caso obtenha êxito no processo.

"A CBF ratifica que mantém as negociações com empresas interessadas em transmitir a Temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Futebol, Série D, através das mídias televisiva e digital, visando ampliar a divulgação das partidas disputadas pelos Clubes participantes, em âmbito regional e nacional. Como é do conhecimento de todos os entes envolvidos, a CBF concede aos futuros detentores o direito exclusivo de exibição das partidas das suas competições, objetivando a valorização e o fortalecimento do futebol, em todas as suas categorias e modalidades, premissa irrenunciável da atual gestão da entidade", detalhou.

Santa Cruz x América/RN não terá transmissão

A liberação, no entanto, acontece no dia do jogo entre Santa Cruz x América/RN, que abre a quarta rodada na noite desta sexta. Por esse motivo, o Tricolor não conseguirá viabilizar a transmissão do duelo.

“Recebemos a liberação muito em cima do jogo. É muito difícil viabilizar a transmissão”, explicou o diretor de comunicação do clube.

A transmissão, no entanto, pode acontecer a partir da próxima rodada, em que o Santa Cruz visita o Central, no Lacerdão, em Caruaru. Caso seja confirmado, a transmissão fica a cargo do clube mandante.





Veja também