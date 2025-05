A- A+

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz inicia venda de ingressos para duelo contra o América-RN, pela Série D; confira valores Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (9), às 20h, no Arruda

O Santa Cruz iniciou, na tarde desta segunda-feira (5), a venda de ingressos para o duelo contra o América-RN, marcado para esta sexta-feira (9), às 20h, no estádio do Arruda, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, a venda dos bilhetes será online, através da plataforma IngressoSA. A partir da quarta-feira (7), os torcedores poderão adquirir os ingressos nas bilheterias.

Para o público geral, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para o setor da arquibancada inferior, valores que também se aplicam ao setor destinado aos visitantes.

Já para o setor da arquibancada superior, os bilhetes custam R$ 30, valor que também se aplica ao setor das sociais.

Os sócios adimplentes podem realizar o check-in virtual por meio da plataforma oficial do clube.

Confira os valores dos ingressos para Santa Cruz x América-RN:

Arquibancada Inferior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Arquibancada Superior: R$ 30

Sociais: R$ 30

Cadeiras: R$ 120 / R$ 60

Cadeiras (proprietário não sócio): R$ 60

Cadeiras (proprietário sócio): R$ 30

Visitantes: R$ 60 / R$ 30 (meia)

