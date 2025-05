Após 11 anos, Santa Cruz e América-RN voltam a se enfrentar; relembre detalhes do último duelo

A- A+

O Santa Cruz recebe o América-RN nesta sexta-feira (9), às 20h, no estádio do Arruda, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida marca o primeiro embate entre os clubes pela Quarta Divisão e acontece quase 11 anos após o último confronto.

O duelo mais recente entre os dois clubes foi no dia 1º de novembro de 2014, pela 33ª rodada da Série B daquele ano.

O palco foi a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e os times viviam momentos distintos. O Santa Cruz brigava pelo acesso à Série A, enquanto o América-RN lutava contra o rebaixamento - que se concretizou ao fim da competição.

Derrota coral diante de casa cheia

Com mais de 34 mil torcedores tricolores nas arquibancadas, o Santa Cruz acabou derrotado por 1x0, com gol do atacante Max, aos 34 minutos do segundo tempo.

A derrota interrompeu a sequência de sete jogos de invencibilidade do time pernambucano e custou uma posição na tabela - o clube caiu de 5º para 6º lugar.

Comandado por Oliveira Canindé, que havia assumido a equipe na reta final da Série B, em setembro, o Santa Cruz contava com jogadores importantes na história do clube como Tiago Cardoso, Sandro Manoel, Keno e Léo Gamalho.

Do outro lado, o Dragão era comandado por Roberto Fernandes, velho conhecido dos clubes pernambucanos, e contava com nomes como Lázaro, Jean Cléber, Rodrigo Pimpão e Max.

Ao fim da Série B daquele ano, o Tricolor terminou em 9º lugar, com 55 pontos, e não conseguiu o acesso. Já o Dragão encerrou a campanha em 17º, com 43 pontos, e foi rebaixado para a Série C.

Retrospecto favorável ao Santa Cruz

No histórico geral, as equipes já se enfrentaram 20 vezes. O Santa leva a melhor, com oito vitórias contra sete do América-RN, além de cinco empates.

Jogando como mandante, o Tricolor tem ainda mais vantagem. Venceu cinco dos sete jogos disputados em Pernambuco.

Relembre o elenco de Santa Cruz e América-RN no último confronto, em 2014:

Santa Cruz 0

Tiago Cardoso; Tony (Cassiano), Alemão, Renan Fonseca e Tiago Costa; Sandro Manoel, Bileu (Alberto), Danilo Pires e Wescley; Keno (Natan) e Léo Gamalho. Técnico: Oliveira Canindé.

América-RN 1

Andrey; Walber (Zé Antônio), Cleber, Lázaro e Wanderson; Fabinho, Jean Cléber e Arthur Maia (Daniel Costa); Rodrigo Pimpão, Emerson (Andrezinho) e Max. Técnico: Roberto Fernandes.

