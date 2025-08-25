Santa Cruz envia pedido à CBF para que jogo contra o América-RN seja no sábado (30)
Caso a CBF autorize, o jogo do Tricolor acontecerá no mesmo dia da partida do Náutico, pela última rodada da primeira fase da Série C
O Santa Cruz enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando para que o primeiro jogo contra o América-RN, na Arena de Pernambuco, válido pelas quartas de final da Série D, seja realizado no próximo sábado (30), às 18h. O pedido foi realizado pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues.
A CBF ainda não definiu oficialmente as datas e horários da partida.
Caso a CBF autorize, o jogo do Tricolor acontecerá no mesmo dia da partida do Náutico, pela última rodada da primeira fase da Série C, quando o Timbu recebe o Ituano nos Aflitos, às 17h.
Este é o segundo pedido do Tricolor para alteração de datas no mata-mata da Série D. Anteriormente, o clube também havia solicitado à CBF para que o primeiro jogo contra o Altos fosse transferido da segunda para o domingo.
Na ocasião, no entanto, a solicitação não foi atendida porque a data coincidia com um jogo do Náutico, que também jogava no domingo, nos Aflitos.
Neste último caso, o clube chegou até a conseguir autorização do Governo de Pernambuco, porém não obteve a aprovação da CBF.
Veja a nota do Santa Cruz na íntegra
O Santa Cruz Futebol Clube, através do presidente executivo Bruno Rodrigues, informa que já enviou ofício à CBF solicitando a realização do primeiro jogo conta o América-RN, no sábado (30/8), 18h, na Arena de Pernambuco.