Santa Cruz Santa Cruz envia pedido à CBF para que jogo contra o América-RN seja no sábado (30) Caso a CBF autorize, o jogo do Tricolor acontecerá no mesmo dia da partida do Náutico, pela última rodada da primeira fase da Série C

O Santa Cruz enviou um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando para que o primeiro jogo contra o América-RN, na Arena de Pernambuco, válido pelas quartas de final da Série D, seja realizado no próximo sábado (30), às 18h. O pedido foi realizado pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues.

A CBF ainda não definiu oficialmente as datas e horários da partida.

Caso a CBF autorize, o jogo do Tricolor acontecerá no mesmo dia da partida do Náutico, pela última rodada da primeira fase da Série C, quando o Timbu recebe o Ituano nos Aflitos, às 17h.

Este é o segundo pedido do Tricolor para alteração de datas no mata-mata da Série D. Anteriormente, o clube também havia solicitado à CBF para que o primeiro jogo contra o Altos fosse transferido da segunda para o domingo.

Na ocasião, no entanto, a solicitação não foi atendida porque a data coincidia com um jogo do Náutico, que também jogava no domingo, nos Aflitos.

Neste último caso, o clube chegou até a conseguir autorização do Governo de Pernambuco, porém não obteve a aprovação da CBF.

