A- A+

Futebol Campos bons, estádios com casa cheia: Willian Júnior projeta duelos do Santa diante do América-RN Equipes se enfrentam na Arena de Pernambuco, na ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A volta será na Arena das Dunas

“O maior jogo das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025”. Quando ficou definido que um dos duelos da etapa que vale o acesso à Série C seria entre Santa Cruz e América-RN, logo se colocou o embate como tendo o maior peso da competição. Duas grandes torcidas, dois grandes estádios, mas apenas um subirá de divisão.









Encontro de gigantes

“Santa e América são dois times que mereciam estar em divisões melhores pela torcida e pela história. Mas nos encontramos agora e um fica pelo caminho. Sabemos da grandeza da equipe deles, mas vamos dar o nosso máximo”, afirmou o meia Willian Júnior.

O jogador também destacou o fato de o Santa, após enfrentar adversários em gramados irregulares, ter a chance de atuar em outra Arena, a da Dunas, no duelo da volta.

“Será um confronto bastante difícil. Sabemos da qualidade do América-RN. Passamos por momentos difíceis, pegando equipes qualificadas, jogando em campos ruins, e estamos preparados. As Arenas favorecem o espetáculo. São dois campos bons, com capacidade boa de torcida e isso é ótimo para o jogo. No mata-mata, tem de entrar ligado do primeiro ao último minuto. A gente se cobra para manter o foco nos treinos e não cometer erros porque sabemos que isso pode custar caro”, declarou.

Assim como no jogo das oitavas de final, o Santa novamente fará o primeiro duelo do mata-mata em casa. Encontro com expectativa, mais uma vez, de uma Arena lotada. Todos os ingressos para o público geral foram esgotados, com a possibilidade de o Tricolor bater o seu recorde no palco, alcançando diante do Altos, com 42.653 torcedores presentes.

“Jogando em casa, com apoio da nossa torcida, é fundamental sair com a vitória para ir mais tranquilo (para a volta). A mensagem que deixo ao torcedor é para eles continuarem fazendo o que já estão fazendo, nos apoiando nos 90 minutos. A torcida é o nosso 12º jogador. Com eles, somos fortes em casa. Eles merecem a classificação. O Santa merece esse acesso”, finalizou.

Veja também