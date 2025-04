Santa Cruz anuncia amistoso contra o ABC, no Arruda, para o próximo sábado (5)

A- A+

No dia que anunciou a saída do técnico Itamar Schülle do comando técnico, o Santa Cruz anunciou um amistoso preparatório para a disputa da Série D. No próximo sábado (5), o Tricolor encara o ABC, às 16h, no Arruda.

A partida deve ser a última antes da estreia coral na competição nacional, e pode servir para o próximo treinador conhecer o elenco. Conforme antecipou o NE45, Marcelo Cabo está perto de ser anunciado.

Para o duelo com o ABC, o torcedor do Santa poderá comparecer ao estádio tricolor. Os bilhetes estão disponíveis através deste link.

Serão cinco mil ckeck-ins gratuitos à disposição dos sócios e ingressos a R$ para não-sócios para o setor das sociais. Quem preferir ir para as cadeiras pode comprar o bilhete por R$ 30 (sócio) e R$ 60 (não-sócio).

A estreia do Santa Cruz na Série D vai acontecer no final de semana do dia 12 de abril, com data e horário a ser definidos pela CBF. O adversário será o Treze, em Campina Grande.

