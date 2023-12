A- A+

Santa Cruz Goleiro do Santa ameniza lesão em jogo-treino e ressalta importância do Estadual: "finais de Copa" André Luiz foi substituído durante a partida contra o Serra Branca no último final de semana

Da diretoria aos jogadores, o discurso presente no Santa Cruz é único sobre a importância do Campeonato Estadual em 2024. A Cobra Coral inicia sua trajetória no Pernambucano no dia 10 de janeiro contra o Maguary e precisa garantir a vaga na Série D de 2025. De acordo com o goleiro André Luiz, os jogos serão tratados como "finais de Copa do Mundo".

“Isso vem desde que a gente se apresentou. Sabemos que todos os jogos serão finais de Copa do Mundo. Estamos trabalhando para isso, construindo todos os dias degrau por degrau. A gente vai encarar todos esses jogos com a faca nos dentes", iniciou o goleiro André Luiz.

O arqueiro também ressaltou o foco do grupo para o duelo diante do Altos-PI, que será válido pela Pré-Copa do Nordeste, no dia 7 de janeiro. "Esperamos conseguir uma grande vitória contra o Altos, que é o nosso primeiro degrau. Com o pé no chão”.

André Luiz foi contratado para se tornar a referência do Santa Cruz na posição de goleiro. Ele foi titular no jogo-treino contra o Serra Branca no último final de semana e acabou substituído por lesão. Porém, o jogador tranquilizou a situação e já está participando dos treinos.

"Foi só um lance atípico. O atacante deles me deu um pisão, mas está tudo sobre controle. O Itamar preferiu me substituir para não correr nenhum risco, mas está tudo certo e já estou treinando firme e forte".

O Santa Cruz fará neste sábado (23) um jogo-treino contra o Globo-RN, no CT Ninho das Cobras. Antes do duelo contra o Altos-PI, a Cobra Coral vai enfrentar o Treze-PB no dia 30 de dezembro em Campina Grande.

