A- A+

Futebol Santa Cruz: Andrey elogia dupla com Balotelli na cabeça de área tricolor Parceria entre os atletas vem sendo a formação titular durante a pré-temporada

O Santa Cruz de Marcelo Cabo vem desenhando a dupla de volantes com Wagner Balotelli e Andrey, jogadores de características diferentes. Em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (06), o recém-contratado celebrou a nova parceria.

Andrey elogiou o companheiro, afirmou ter tido tempo suficiente para entrosar nas seis semanas de pré-temporada e ressaltou a história de Balotelli no Santa.

“O Balotelli é um grande jogador, sei da história que ele tem aqui no clube, fez o gol do acesso à Série C e a gente tem pego bastante entrosamento na pré-temporada, deu tempo para a gente se conhecer”, disse.

Sobre as diferenças de características e como podem se encaixar dentro de campo, Andrey enxerga com bons olhos a dupla, mas afirma que os outros jogadores da posição também estão aptos a atuar.

“Ele tem uma característica maior de marcação, de força, e eu sou um jogador que gosto de construir mais, ainda que tenha minhas valências físicas. Acredito que esse complemento tem encaixado bastante, não só como ele, mas com o Pedro Favela, Gabriel Galhardo, Fabiel, são todos grandes jogadores e vão ajudar na temporada”, discursou o volante Andrey.

Momento

Formado no Vasco e com passagens no Coritiba e Ceará, Andrey fez apenas cinco jogos em 2025, quando atuou no Athletic-MG. Buscando afastar qualquer rumor sobre a sua condição física, o volante afirmou estar bem fisicamente, que o período longo de pré-temporada serviu para deixar pronto para jogo e que encara o Santa como um recomeço na carreira.

“Muito foi dito sobre a minha condição física, mas a minha última lesão foi a do joelho em 2022, depois não fiquei nenhum treinamento fora. Esse tempo de pré-temporada serviu muito para aprimorar minha parte física e técnica”.

A primeira oportunidade que a torcida do Santa Cruz terá de acompanhar o futebol de Andrey será na próxima quinta-feira (08), na Arena de Pernambuco, no amistoso da Vitória Cup, diante dos argentinos do Defensa y Justicia.

Veja também