Reforço Santa Cruz anuncia chegada de Toty por empréstimo até o fim do Campeonato Pernambucano Lateral-direito estava no Brusque e retorna ao Tricolor do Arruda após passagem em 2020

O Santa Cruz anunciou o retorno de Toty, lateral-direito de 32 anos que estava no Brusque desde fevereiro de 2021. O atleta já teve passagem pelo Tricolor em 2020, vindo do Cuiabá. Toty veio a pedido do técnico Itamar Schülle, com quem já trabalhou.

#Contratado | O retorno de um conhecido! Toty está de volta ao Santa Cruz, chegando por empréstimo até o fim do estadual, para reforçar nossa lateral-direita. Bem-vindo de volta, Toty! pic.twitter.com/R6xYLNviYv — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 23, 2023

O lateral passou três anos no Brusque, porém, optou por não renovar o contrato com o clube catarinense. Ele já teve passagens pelo ABC, Paraná, Botafogo-PB, Salgueiro, Brasil de Pelotas, Cuiabá Jacuipense, Belo Jardim e Jacuipense, além de ter sido revelado na base do Sport.

Pelo Tricolor, o lateral disputou 41 partidas e anotou cinco gols. Um dos seus treinadores na passagem pela Cobra Coral foi Itamar Schülle.

Toty é o primeiro jogador oficializado pelo Santa Cruz desde a aclamação do presidente Bruno Rodrigues no meio da semana. A diretoria coral tem a expectativa de compor um elenco com 25 nomes para o ano de 2024.

A pré-temporada deve ter início nos primeiro dias de dezembro. O Santa Cruz precisa se preparar para o confronto pela Pré-Copa do Nordeste contra o Altos-PI, no dia 7 de janeiro.

