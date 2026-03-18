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Santa Cruz Santa Cruz anuncia a contratação do atacante Tiago Marques Atacante de 38 anos reforça o clube para a disputa da Série C

O Santa Cruz anunciou, na noite desta quarta-feira (18), a contratação do atacante Tiago Marques para a disputa da Série C. O experiente jogador de 38 anos estava defendendo as cores do North Esporte Clube.

Pelo clube mineiro, o novo atacante coral realizou seis partidas em 2026 e contribuiu com dois gols e uma assistência. Nas duas temporadas anteriores, brilhou com a camisa do CSA. Ao todo, foram 75 jogos e 35 gols.

Com 1,93m de altura, Tiago ainda soma passagens por equipes como Ferroviária, Botafogo-SP, Juventude, Santo André, Ituano e Criciúma. No exterior, atuou pelo Jeju United, da Coreia do Sul.

O novo reforço se junta a outros nomes já oficializados pelo Santa: os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, o volante Silva e o meia Régis. O Tricolor também já acertou as contratações do goleiro Thiago Coelho, do volante Léo Costa e do atacante Ronald.

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