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Santa Cruz

Santa Cruz anuncia a contratação do atacante Tiago Marques

Atacante de 38 anos reforça o clube para a disputa da Série C

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Tiago Marques, novo atacante do Santa CruzTiago Marques, novo atacante do Santa Cruz - Foto: Allan Max/CSA

O Santa Cruz anunciou, na noite desta quarta-feira (18), a contratação do atacante Tiago Marques para a disputa da Série C. O experiente jogador de 38 anos estava defendendo as cores do North Esporte Clube. 

Pelo clube mineiro, o novo atacante coral realizou seis partidas em 2026 e contribuiu com dois gols e uma assistência. Nas duas temporadas anteriores, brilhou com a camisa do CSA. Ao todo, foram 75 jogos e 35 gols. 

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Com 1,93m de altura, Tiago ainda soma passagens por equipes como Ferroviária, Botafogo-SP, Juventude, Santo André, Ituano e Criciúma. No exterior, atuou pelo Jeju United, da Coreia do Sul. 

O novo reforço se junta a outros nomes já oficializados pelo Santa: os laterais Thiago Ennes e Zé Mário, o volante Silva e o meia Régis. O Tricolor também já acertou as contratações do goleiro Thiago Coelho, do volante Léo Costa e do atacante Ronald. 

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