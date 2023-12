A- A+

Santa Cruz Santa Cruz anuncia a contratação do meia João Pedro Aos 25 anos, jogador chega por empréstimo junto ao Vila Nova

Tem mais um reforço desembarcando no Arruda. Na noite desta quinta-feira (30), o Santa Cruz anunciou a contratação do meia João Pedro. O atleta de 25 anos chega por empréstimo junto ao Vila Nova.

#Contratado | Bem-vindo, João Pedro! O meia de 25 anos, que esteve esse ano na Aparecidense e no Paysandu vem por empréstimo do Vila Nova, o atleta teve destaque no clube goiano e foi cedido por empréstimo para o Fluminense em 2022, é mais um reforço para a temporada de 2024.… pic.twitter.com/7coOJzBgyD — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 30, 2023

Em 2023, o novo jogador coral passou por duas equipes: Paysandu e Aparecidense. Foram 11 partidas pelo clube paraense e outras quatro pelo clube goiano.

Revelado pelo Vila Nova, João Pedro ainda soma passagens pelo sub-20 do Atlético-MG, sub-23 do Fluminense, além de equipes como Jaraguá e Monte Azul. Pelo Vila, a temporada com mais jogos foi a de 2020. Na oportunidade, foram 33 partidas disputadas, três gols marcados e uma assistência.

João Pedro é o sétimo reforço tricolor para a próxima temporada. Já chegaram ao clube o goleiro André Luiz, o lateral-direito Toty, o lateral-esquerdo João Victor, o meia Lucas Bessa, além dos atacantes Matheus Matias e Thiaguinho.

