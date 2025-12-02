Ter, 02 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça02/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Reforço

Santa Cruz anuncia a contratação do volante Andrey para a próxima temporada

Revelado pelo Vasco, o jogador participou da última Série B com o Athletic-MG

Reportar Erro
Santa Cruz anunciou a contratação do volante Andrey, ex-VascoSanta Cruz anunciou a contratação do volante Andrey, ex-Vasco - Foto: Divulgação/@andrey7

O Santa Cruz anunciou mais uma contratação para a temporada de 2026 nesta terça-feira (2). O volante Andrey, de 27 anos, é o novo nome da Cobra Coral e vai compor o meio de campo tricolor na disputa do Campeonato Pernambucano e a Série C.

Revelado pelo Vasco, o jogador defendeu as cores cruzmaltinas entre os anos de 2016 e 2021, além de ter feito parte da base do clube de 2013 a 2016.

Além disso, teve passagens pelo Coritiba e Ceará. Em 2025, disputou a Série B pelo Athletic-MG, onde fez apenas cinco jogos e pediu a rescisão de contrato em junho.

Reforços
Andrey é o quarto reforço do Tricolor do Arruda para o ano que vem. Até o momento, o Santa Cruz já oficializou a contratação do meia Patrick Allan, que jogava pelo Náutico, o zagueiro Ianson e o goleiro Gabriel Souza.

 

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter