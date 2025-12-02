Santa Cruz anuncia a contratação do volante Andrey para a próxima temporada

A- A+

O Santa Cruz anunciou mais uma contratação para a temporada de 2026 nesta terça-feira (2). O volante Andrey, de 27 anos, é o novo nome da Cobra Coral e vai compor o meio de campo tricolor na disputa do Campeonato Pernambucano e a Série C.



Revelado pelo Vasco, o jogador defendeu as cores cruzmaltinas entre os anos de 2016 e 2021, além de ter feito parte da base do clube de 2013 a 2016.



Além disso, teve passagens pelo Coritiba e Ceará. Em 2025, disputou a Série B pelo Athletic-MG, onde fez apenas cinco jogos e pediu a rescisão de contrato em junho.



Reforços

Andrey é o quarto reforço do Tricolor do Arruda para o ano que vem. Até o momento, o Santa Cruz já oficializou a contratação do meia Patrick Allan, que jogava pelo Náutico, o zagueiro Ianson e o goleiro Gabriel Souza.

Andrey é do Time do Povo!



Volante de 27 anos, revelado pelo Vasco, com passagem pelo Coritiba e vindo de uma Série B pelo Athletic em 2025, ele chega para reforçar o meio-campo coral na temporada 2026.



Bem-vindo, Andrey! Vamos juntos! pic.twitter.com/FutHj4aysV — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 2, 2025

Veja também