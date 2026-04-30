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FUTEBOL Santa Cruz anuncia a saída de Fábio Cortez; Wilton Bezerra será novo auxiliar Fábio esteve um período a frente da equipe principal, como treinador interino, durante o campeonato Pernambucano

O Santa Cruz informou, na tarde desta quinta-feira (30), a saída do auxiliar técnico Fábio Cortez. Ele havia chegado ao clube em maio de 2025 para integrar a comissão técnica e assumiu o cargo de treinador interino após a saída de Marcelo Cabo, sendo mantido no comando até o final do Campeonato Pernambucano de 2026.

Durante a reta final do Pernambucano, Fábio esteve à frente do Santa em seis jogos, somando três vitórias e três derrotas. Os resultados negativos aconteceram em jogos decisivos contra os rivais Sport e Náutico, que resultaram na eliminação do Tricolor nas semifinais da competição.



Após a saída de Fábio, o Santa anunciou a chegada de Wilton Bezerra. Com passagens por Ceará, CRB, Paysandu, Ponte Preta, Coritiba, Paraná e Retrô, o profissional de 46 anos chega para assumir o cargo de auxiliar fixo.

A Cobra Coral busca se estabilizar em meio a um momento conturbado dentro e fora de campo. O Santa precisará lidar com o mau momento que vive na Série C do Campeonato Brasileiro, após derrotas para Confiança e Amazonas, ambas por 1x0, e agora terá uma difícil sequência com dois jogos fora de casa, contra Guarani e Inter de Limeira.

O Santa Cruz ocupa atualmente a 13ª posição com apenas quatro pontos somados em quatro jogos. O próximo compromisso do Tricolor será diante do Guarani, que está à frente na tabela de classificação, na 10ª colocação, com seis pontos ganhos. O confronto ocorrerá neste próximo sábado (2), às 17h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

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