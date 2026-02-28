A- A+

Futebol Santa Cruz anuncia Alex Brasil como novo Executivo de Futebol do clube Profissional tem acessos às Séries C, B e A do Campeonato Brasileiro no currículo

O Santa Cruz anunciou, no início da tarde deste sábado (28), o nome do seu novo Executivo de Futebol.



Com a saída de Harlei Menezes, demitido do cargo após a eliminação do time para o Náutico na semifinal do Campeonato Pernambucano, Alex Brasil será o próximo profissional a assumir a pasta no Tricolor do Arruda.



Segundo a Cobra Coral, ele coleciona acessos às Séries C, B e A do Campeonato Brasileiro.

Recentemente, Alex Brasil esteve a frente como executivo de base do Corinthians.



Além disso, o novo executivo coleciona títulos com times como Londrina, Paysandu, Coritiba e Cricíuma.



O Santa também anunciou a chegada do gerente executivo Moisés von Ahn, que tem passagens por Pelotas, Brasil de Pelotas e Paraná Clube, além de uma pós-graduação em Gestão Executiva no Futebol.

