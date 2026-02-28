Sáb, 28 de Fevereiro

Futebol

Santa Cruz anuncia Alex Brasil como novo Executivo de Futebol do clube

Profissional tem acessos às Séries C, B e A do Campeonato Brasileiro no currículo

Alex Brasil é o novo Executivo de Futebol do Santa Cruz - Foto: Rubens Machado/Agência Corinthians

O Santa Cruz anunciou, no início da tarde deste sábado (28), o nome do seu novo Executivo de Futebol.

Com a saída de Harlei Menezes, demitido do cargo após a eliminação do time para o Náutico na semifinal do Campeonato Pernambucano, Alex Brasil será o próximo profissional a assumir a pasta no Tricolor do Arruda.

Segundo a Cobra Coral, ele coleciona acessos às Séries C, B e A do Campeonato Brasileiro.

Recentemente, Alex Brasil esteve a frente como executivo de base do Corinthians.

Além disso, o novo executivo coleciona títulos com times como Londrina, Paysandu, Coritiba e Cricíuma.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Santa Cruz Futebol Clube (@santacruzfc)


O Santa também anunciou a chegada do gerente executivo Moisés von Ahn, que tem passagens por Pelotas, Brasil de Pelotas e Paraná Clube, além de uma pós-graduação em Gestão Executiva no Futebol.

 

