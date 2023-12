Santa Cruz anuncia amistosos contra Serra Branca e Treze, na Paraíba

A- A+

Com apresentação do elenco marcada para esta segunda-feira (4), no Arruda, o Santa Cruz divulgou a programação da pré-temporada. O Tricolor confirmou a realização de três amistosos, ainda neste mês, sendo dois deles no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba.

Na cidade paraibana, no dia 16, a Cobra Coral vai encarar o Serra Branca-PB, às 16h. No dia 30, o Tricolor terá o Treze como adversário no mesmo horário.

Entre os dois compromissos, o elenco principal fará um jogo-treino contra a equipe de juniores que participará da Copa São Paulo, no dia 23, no CT Ninho das Cobras.

O Santa Cruz segue montando o elenco para a próxima temporada. Até o momento, o clube anunciou a chegada de oito jogadores. Além disso, 11 atletas da base coral foram promovidos ao time principal.

Veja também

Campeonato Brasileiro Palmeiras vence Fluminense e praticamente garante título do Brasileirão